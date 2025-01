Luka Romero no piensa en selección mexicana

El jugador nacido en México, pero de nacionalidad argentina, fue presentado oficialmente con Cruz Azul.

Luka Romero ya hizo el primero de muchos dribles que se esperan en el futbol mexicano, al desmarcarse del cuestionamiento sobre la posibilidad de representar a la selección mexicana.

"Estoy muy agradecido por tener las tres nacionalidades, tanto la mexicana como la argentina y la española, pero estoy enfocado en Cruz Azul, quiero rendir al máximo, ya después tomaré una decisión con mi familia, mi representante", mencionó en las instalaciones de La Noria.

En varias ocasiones, Luka rechazó jugar con la selección mexicana debido a su deseo de defender la causa de Argentina.

Eso le generó cierta impopularidad en México. Ahora que juega por primera vez en el país donde nació (es duranguense), el debate se aviva.

Un caso similar fue el de Nery Castillo, quien rechazó constantemente al Tricolor mientras selecciones como Uruguay y Grecia lo tentaban.

Al final, Hugo Sánchez lo convenció de representar al Tricolor, aunque la etapa de Nery como seleccionado terminó por ser muy turbulenta.

Casi cinco años de trayectoria en el futbol español avalan al nuevo refuerzo de Cruz Azul, Luka Romero. Lo curioso es que apenas tiene 20 años.

"Voy a dar la mejor versión de mí, nos enfocamos en el equipo, rendir lo mejor posible", expresó el jugador en La Noria.

Romero tiene el récord como el más joven debutante en LaLiga, cuando a los 15 años y 219 días enfrentó con el Mallorca al Real Madrid, sin embargo, no ha podido despegar como se esperaba.

"Cuando me llamó Iván (Alonso), me llamó Martín (Anselmi), la verdad que tuve muy buenas vibras y sobre todo el proyecto deportivo me gustó mucho. Contento de estar acá y con a rendir al máximo.