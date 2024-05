¿Peso Pluma tendrá un equipo de Kings League Américas? Circulan rumores

El cantante estaría acompañado del creador de contenido mexicano Rivaldios como dueños de un equipo, según dicen los rumores.

En los últimos días, se ha hablado de que Peso Pluma formará parte de la Kings League Américas para integrarse a un equipo de la liga. Se sabe que el cantante de corridos tumbados es un apasionado del futbol, tanto que estuvo apoyando al Atlas, el equipo de sus amores, durante el bicampeonato.

El intérprete de 'Ella baila sola', 'La bebé', 'La People' o 'Lady Gaga' no llegaría solo, estaría acompañado del creador de contenido mexicano Rivaldios, para que juntos fueran dueños de un equipo de la Kings League.

Miguel Layún en entrevista para El Universal Deportes, aseguró que la gente no debería hacer tanto caso a lo que se dice en redes sociales, por lo que deben esperar siempre a la fuente oficial.

" No puedo decir que es completamente falso o verdadero si no tengo la menor idea, pero es como si yo digo mañana que Juanito de los Rieles será dueño de la Queens League Santander. Pero pues yo puedo decir, hacer y deshacer. Es normal, es la Kings League, mueve demasiado, son nombres importantes, claro que hay la tentación de anunciar cosas porque todo mundo como en el mundo del fútbol, todos quiere tener una nota que nadie tiene para que se hable de esa persona ", indicó Miguel Layún.

" No, no hay nada. Yo conozco al representante de Peso Pluma y no he tenido comunicación con él, salvo que alguien más haya tenido algún acercamiento con él ", reafirmó.

Respecto a Rivaldios, detalló que ha tenido contacto directo con él, pero sólo ha sido para la creación de videos: " Con Rivaldios, tengo contacto, hablo con él, hemos quedado para ir a cenar y todo, pero porque queremos hacer un contenido de los retos que él hace. Capaz y ahí me tira, ‘oye, quisiera ser parte de la Kings League Santander’ y entonces le diría ‘ah pues, quizá sí hay una posibilidad’. Yo creo que cualquier creador de contenido top quisiera estar en un proyecto como este, tampoco es descabellado que tiren los nombres que tiran y a ver si alguno pega ", finalizó el presidente de la Kings League Américas.