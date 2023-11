Santi Giménez explica cómo es que México perdió en Honduras

El delantero mexicano atribuyó la buenas sensaciones demostradas ante Alemania el pasado mes de octubre como un exceso de confianza para enfrentarse a Honduras en Tegucigalpa el pasado viernes donde cayeron 2-0.

Tras el empate 2-2 en el emocionante enfrentamiento contra Alemania durante la Fecha FIFA de octubre, las expectativas para la Selección Mexicana se elevaron, solo para enfrentarse a un nuevo revés en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League ante Honduras.

Santiago Giménez, delantero del Feyenoord, no dudó en expresar autocrítica y señalar áreas de mejora en la conferencia de prensa previa al crucial partido de vuelta.

"No creo que sea exceso de confianza, pero después de Alemania nos la creíamos y nos dieron un golpe de autoridad. Debemos ser más humildes, cada partido es importante, cada entrenamiento, como jugadores, nos preparamos cada partido" , destacó Giménez, reconociendo la importancia de mantener la humildad y concentración en cada encuentro.

A pesar de no estar viviendo su mejor racha goleadora, el delantero se mostró sereno al respecto, afirmando que las rachas negativas son parte del proceso que deben afrontar los atacantes.

"No todo es color de rosa, si bien me tocó marcar en juegos consecutivos, hoy me toca no marcar, lo único que me toca es trabajar, tener fe, y cortar la racha. He cometido un gran error, fallar el penalti de esa manera, pudo haber sido una oportunidad para tener confianza, aprendí de eso" , añadió el jugador surgido de Cruz Azul.

Giménez también abordó la falta de experiencia en enfrentamientos en Centroamérica, subrayando que para muchos jugadores el partido contra Honduras fue su primera visita a la región.

"Creo que faltó actitud, sabemos que tenemos jugadores de calidad, lo que necesita la selección es ambición, como decía antes, de los errores se aprende, somos jugadores muy jóvenes que tenemos que agarrar experiencia, ese roce en Centroamérica, parece fácil, pero es muy difícil jugar, tenemos que empezar a poner actitud" , concluyó el delantero.

¿Podrán remontar ante Honduras?#CentralFOX pic.twitter.com/TrcX67pr62 — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) November 21, 2023

¿A qué hora juega México ante Honduras en el Azteca?

Ahora con marcador global en contra 2-0 tras la ida, México recibe a Honduras en el Estadio Azteca este martes, donde la prioridad para buscar el 'Final Four' de la Nations League y el boleto a Copa América 2024 es no recibir gol de visita.

El primer criterio de desempate de la Nations League son los goles de visita, por lo que México no deberá ver penetrada su portería para que un empate global los lleve a la los tiempos extras, siguiente criterio de desempate.

Es así que si México aspirar a mantenerse con vida en el certamen, debe partir con empatar el global con un 2-0 ante su gente para forzar los tiempos extras y tanda de penales en caso de ser necesario, o anotar de tres goles en adelante sin recibir para avanzar en 90 minutos a la siguiente fase.

El juego está programado a iniciar a las 19:30 horas, tiempo de Sonora, este martes 21 de noviembre y se podrá sintonizar en las señales de televisión abierta tanto de TUDN como TV Azteca.