"Me dolió mucho": 'Chucky' Lozano sobre convocatoria de Copa América

Hirving Lozano confesó que no haber participado con el Tricolor en el torneo de la Conmebol, fue algo que le dolió, y mucho.

Hirving Lozano fue uno de los jugadores que no aparecieron en la lista final que lanzó Jaime Lozano en el verano pasado para disputar la Copa América en los Estados Unidos.

El 'Chucky', que pronto dejará el futbol europeo para unirse al San Diego FC en la MLS, confesó que no haber participado con el Tricolor en el torneo de la Conmebol, fue algo que le dolió, y mucho.

"Me dolió mucho no poder ir. Siempre lo he dicho, me encanta ir a la Selección, pero bueno, fueron decisiones, no lo sé de dónde, pero bueno, me dejaron fuera, yo respeté esa decisión" , expuso el atacante a los micrófonos de Fox Sports.

"La verdad es que sí me dolió, me hubiera encantado estar ahí (Copa América), ojalá que en algún momento regresara a la Selección, para mí sería fabuloso, pero creo que, paso a paso" , se mostró optimista el canterano del Pachuca.

Sobre aquella decisión de no llamarlo para formar parte del seleccionado nacional, Chucky reveló: "Hablé un poco con Jaime (Lozano), una charla corta, me dijo algunas cosas y yo nada más lo acepté y solamente fue eso" .

Chucky Lozano habló de cómo vivió el quedar fuera de la Copa América.



¿Qué opina el Chucky Lozano de Javier Aguirre?

En esa misma charla, Hirving Lozano habló del nuevo timonel de la Selección Mexicana, a quien aseguró tener un gran respeto.

Además, el Chucky reveló que ya ha platicado con el Vasco.

"Sí (ha hablado con Javier Aguirre), es una súper persona, es un gran entrenador, lo respeto muchísimo, es un señor y eso a mí me gusta mucho y gracias a dios hemos tenido la oportunidad de hablar y han sido unas charlas muy positivas" .

Con el 2-0 en contra, la Selección Mexicana esta noche deberá dar la vuelta a ese marcador y así poder conseguir el boleto al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El encuentro ante la H se llevará a cabo hoy en la cancha del Estadio Nemesio Diez.