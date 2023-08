'Gullit' Peña no jugará en Hermosillo; representante afirma "noticia falsa"

Morris Pagniello, agente de Carlos 'Gullit' Peña, dijo a ESPN que la participación del mundialista en Brasil 2014 con el Deportivo Combate de la Liga Premier de Hermosillo se trató de una "noticia falsa".

Luego de que el pasado 27 de julio se diera a conocer la noticia de que el exjugador de León, Carlos 'Gullit' Peña jugaría una serie de partidos en Hermosillo con el Deportivo Combate, su representante salió a desmentir esta situación en una entrevista para ESPN.

El agente Morris Pagniello explicó que su actual club, el Al-Dhaid de Emiratos Árabes Unidos (EAU), no permitió al mediocampista de 33 años el participar en esta invitación del equipo que juega en la Liga Premier de Hermosillo del futbol amateur.

Pagniello afirmó que esta situación fue una "noticia falsa", pues la próxima semana su nuevo club lo estaría esperando, ya que se mantiene en negociaciones para buscar un nuevo equipo tras no lograr el ascenso a primera división con el Al-Dhaid.

“Se está entrenando ahí, pero no va a poder jugar porque él tiene que venir de vuelta para Asia, esta parte del mundo, entonces no va a ser posible que él juegue, ni por amistad ni por dinero, no va a poder jugar esos partidos” , dijo Pagnello a ESPN el dia de ayer.

Deportivo Combate lamenta la noticia

A través de su fanpage de Facebook, el equipo de la capital sonorense confirmó la noticia y agradeció la disposición de Carlos Peña de venir a Hermosillo a disputar algunos partidos de esta categoría amateur del futbol local.

"Sabíamos que sería complicado, nuestro amigo Gullit Peña estaba en toda la disposición de venir con nosotros pero hay contratos que como el profesional que es debe cumplir" , se lee en la publicación fechada al día 9 de agosto.

Finalmente agradecieron el interés del público en general por este hecho e invitaron a sus aficionados a seguir al pendiente de su actividad para futuras sorpresas como la que pretendían dar con el mediocampista mundialista por México en Brasil 2014.