Zendejas aboga por Berhalter ante su posible llegada al América

El delantero de la selección de Estados Unidos y del América fue cuestionado sobre el posible arribo de su compatriota y extécnico de la Selección de los Estados Unidos, Gregg Berhalter.

En la víspera del Clásico de la Concacaf, Alejandro Zendejas se dio tiempo para avalar la posible llegada de Gregg Berhalter a la dirección técnica del América.

"Ayer fue el primer día que me enteré de la noticia. No he estado en contacto con él ni con nadie de allá, pero bienvenido, me encantaría.

"No me ha tocado ser jugador de él, pero he escuchado buenas cosas y como dije, bienvenido", expresó el delantero azulcrema en la concentración de Estados Unidos.

Ayer el presidente deportivo del América, Santiago Baños, dijo que entre este jueves y viernes anunciaría al nuevo timonel.

América no tiene técnico desde la noche del 21 de mayo, cuando Fernando Ortiz renunció tras la derrota en Semifinales contra las Chivas.

Berhalter está en cartera desde hace dos semanas y el club azulcrema ya tuvo contacto con él.