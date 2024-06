Edson Álvarez hace oficial su baja de Copa América con México

Edson confirmó que la lesión sufrida ante Jamaica lo dejará fuera de lo que resta de la Copa América. A pesar de esta desafortunada noticia, Álvarez ha decidido quedarse con el equipo para apoyarlos durante el torneo.

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana y jugador del West Ham, confirmó que la lesión sufrida ante Jamaica lo dejará fuera de lo que resta de la Copa América. A pesar de esta desafortunada noticia, Álvarez ha decidido quedarse con el equipo para apoyarlos durante el torneo.

En un video compartido en las redes sociales de la Selección Mexicana, Álvarez comunicó: "Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje: desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin, no tengo palabras, la verdad que es un duro golpe para mí, tenía esa ilusión, tanto como la tienen mis compañeros, son cosas que pasan y tendré que aprender y crecer de todo esto" .

El futbolista sufrió la lesión en el partido de presentación de México ante los jamaiquinos, al realizar un esprint que lo obligó a llevarse la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. Hasta el momento, ni Álvarez ni la Federación Mexicana de Fútbol han revelado el diagnóstico específico tras los estudios médicos.

La FIFA deberá indemnizar al West Ham con hasta 7.5 millones de euros si la lesión mantiene a Álvarez alejado de las canchas por más de 28 días. Sin embargo, no hay certeza sobre el tiempo exacto de recuperación.

A pesar de su situación, Álvarez expresó su deseo de permanecer con el equipo: "He tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, también me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible. Este es un mensaje para que sigan apoyando y alentando, créanme que es un grupo de chicos extraordinario" .

La ausencia de Álvarez será un golpe significativo para México, que se enfrentará a Venezuela en la segunda jornada de la Fase de Grupos. Aun así, el capitán reafirmó su compromiso y gratitud hacia los seguidores: "Me despido agradeciéndoles por todo su apoyo, todas las muestras de apoyo que me han brindado y mostrado, trabajaré para siempre estar a la altura de la Selección, nos vemos muy pronto" .