Jugadora de León denuncia abandono del club tras perder visión por balonazo

Ana Campa, jugadora del Club León Femenil, ha dado a conocer la situación que vive desde septiembre pasado, cuando un balonazo en el rostro le truncó la carrera al perder parte de la visión.

A través de su cuenta de redes sociales, la jugadora relató el largo proceso de trámites que ha tenido que enfrentar, lo cual le ha impedido regresar a Estados Unidos, su país de origen.

"En septiembre del año pasado tuve un accidente en un entrenamiento, un balón me pegó muy fuerte en el rostro y afectó mucho mi visión" , explicó Campa. "Lamentablemente, mi club no me brindó el apoyo esperado. No recibí atención inmediata, ni se preocuparon por mi pérdida de visión en las semanas posteriores" .

Ante la falta de atención, la jugadora buscó ayuda de especialistas tanto en Estados Unidos como en México, donde realizó terapias para tratar su lesión. Sin embargo, un especialista le confirmó que su incapacidad visual es permanente, lo que significa que no podrá volver a jugar al futbol.

Campa se encontraba registrada como defensa con el Club León Femenil, equipo al que se unió en el Apertura 2023. Su último partido en la Liga MX Femenil fue disputado el 22 de julio del año pasado.

"Volví a México hace un mes e inicié los trámites ante el IMSS para obtener mi incapacidad, como me indicó mi club" , señaló Campa. "Pero nadie del personal del equipo me ha ayudado o acompañado para saber qué debo hacer. A más de 7 meses de mi lesión, estoy cansada y desesperada. No he recibido la atención necesaria para rehabilitar mis ojos. Quiero regresar a mi casa en Texas con mi familia, pero parece que esto tomará mucho tiempo" .

??Hola a todos, quiero compartirles el proceso que he pasado aquí en mi club, León, y porqué no me han visto en actividad con el equipo?? pic.twitter.com/uiv9MhFgZC — Ana Campa (@ana_campa30) April 23, 2024

León da su versión

En respuesta a las acusaciones, el Club León emitió un comunicado en el cual aseguró que Ana Campa fue atendida desde el primer momento por especialistas de instituciones privadas, quienes han dado seguimiento puntual con el IMSS.

Además, indicaron que todas las consultas e historial clínico de la jugadora están debidamente registrados en la bitácora del servicio médico del club y que en cada consulta en el seguro social, la futbolista estuvo acompañada por personal del equipo.

El Club León explicó que el IMSS es la única institución que puede determinar el grado de incapacidad de la jugadora y que actualmente están a la espera de una resolución por parte de esta entidad.

COMUNICADO OFICIAL pic.twitter.com/VM1xzRhD8Y — Club León Femenil (@clubleonfemenil) April 23, 2024