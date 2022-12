Naranjeros viene de atrás y remonta a los Águilas de Mexicali

Con un batazo de Alejandro Mejía en el séptimo innings, los Naranjeros de Hermosillo se impusieron en el penúltimo juego del año.

A pesar de que los Naranjeros ya amarraron el primer lugar en playoffs, el liderato de la segunda vuelta en la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, aún está en juego y lo pelearán hasta el último día del rol regular.

La novena de Hermosillo vino de atrás en el séptimo capítulo y superaron 4-3 a los Águilas de Mexicali para mantener la pugna por el puesto de honor en la segunda mitad de temporada con los Cañeros de Los Mochis.

Hasta el momento, tanto Naranjeros como Águilas no anunciaron a los lanzadores que utilizarán para el último juego del rol regular, duelo que ya no marcaría diferencia en el puesto de Naranjeros en postemporada, que será el primero, pero para los cachanillas, la victoria les aseguraría no bajar del quinto peldaño en el standing de puntos.

Mejía fue la clave

En el duelo de este miércoles en el Estadio Sonora, los Naranjeros se adelantaron en la pizarra cuando se jugaba el cierre de la tercera entrada gracias a un ataque de dos carreras ante los pitcheos de Eduardo Vera.

Irving López con doble, Jasson Atondo (pasaporte) y el hit de Roel Santos llenaron los senderos para que José Cardona con sencillo y Nick Torres en elevado de sacrificio remolcaran carrera.

En tres innings, Ryan Verdugo no había tolerado carreras ni imparables, pero todo cambió en la apertura del cuarto rollo con tres rayitas a sus estadísticas cuando llenó las bases con tres bases por bola con un out y Xorge Carrillo respondió con doble que empujó par de anotaciones, mientras que Jack Reinheimer conectó imparable al relevo de Raúl Barrón para la voltereta de 3-2 en ese momento.

Verdugo dejó el juego con actuación de 3.2 innings con sólo un imparable y tres anotaciones a su cuenta, pero el relevo apagó el fuego, con 1.1 entradas en blanco para Barrón, seguido por un rollo sin daño para Luis Márquez y César Vargas.

Los Naranjeros tomaron la delantera de nueva cuenta en el cierre del séptimo inning, esto ante la serpentina de Seth Blair, quien cargó con el descalabro después de que con dos outs, Hermosillo colocó a hombres en las esquinas del diamante para que Alejandro Mejía remolcara las dos anotaciones de la diferencia para el 4-3 definitivo.

César Vargas (2-1) fue el pitcher ganador del juego, y la ventaja fue protegida por Thomas McIlraith en el octavo inning, mientras que en el noveno, Fernando Salas consiguió su rescate número 11 en la campaña.