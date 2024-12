Omar Bustamante, prospecto sonorense, firma con Tigres de Detroit de la MLB

El receptor originario de Hermosillo, Omar Bustamante, firmó este martes el contrato que lo vincula a la organización de Grandes Ligas.

El receptor sonorense Omar Emiliano Bustamante Corella, de tan solo 19 años, dio un paso importante en su carrera deportiva al firmar con los Tigres de Detroit, organización de las Grandes Ligas.

Fue este martes en su natal Hermosillo, que el juvenil pelotero firmó su vinculación con la organización estadounidense ante familiares y amigos.

Un sueño que da vida a otro sueño.



¡FELICIDADES, OMAR!



Informamos que nuestro jugador Omar Bustamante (C) ha sido firmado por los @tigers ?



En Acereros hemos sido testigos desde primera fila de lo mucho que haz trabajado para conseguir esta oportunidad;… pic.twitter.com/unKDUeV5RQ — Acereros de Monclova (@AcererosOficial) December 10, 2024

En el evento estuvieron presentes Pedro Castellano, scout de Detroit, y Sergio Atwell, director de desarrollo de los Acereros de Monclova, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al que Bustamante ha pertenecido desde 2023.

"Fue un camino muy largo, a veces me frustraba porque no se daban las cosas, pero gracias a Dios y al trabajo, se me dio. Estoy muy contento porque logré algo que quería, y sé que este es solo el comienzo de mi carrera" , declaró ante los medios de comunicación presentes.

El joven cátcher se integrará próximamente a la academia de los Tigres en República Dominicana, donde continuará su desarrollo profesional.

Bustamante debutó en la LMB a los 17 años con los Acereros de Monclova. Durante su trayectoria ha demostrado ser un jugador disciplinado y con talento, características que lo llevaron a destacar en la Copa Mundial de Beisbol U18 de la WBSC en 2023, donde representó a México.