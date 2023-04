Randy Arozarena cuenta su dura historia al escapar de Cuba

El querido pelotero de los Rays de Tampa Bay relató su crudo testimonio sobre cómo abandonó su país natal y cómo fue que se enamoró de México.

El pelotero Randy Arozarena ha sido la sensación del momento tras su destacada participación en el pasado Clásico Mundial de Beisbol, donde la Selección Mexicana obtuvo el tercer lugar de la competición, su mejor resultado en la historia.

Arozarena, quien nació en Cuba, brilló con la franela tricolor y se ha ganado el corazón de los mexicanos con su entrega y desempeño en el terreno de juego. Sin embargo, pocos conocían la historia detrás de su elección de representar a México en el torneo internacional en lugar de a su país natal.

El jardinero de Tampa Bay Rays contó su historia en una entrevista con Fox Sports, revelando que él y su familia decidieron abandonar Cuba en busca de mejores oportunidades de vida, y que su amor por México surgió cuando llegaron a la Isla Mujeres para comenzar una nueva vida.

" Era el hermano grande, tenía que buscar algo para ayudar a mi familia y también me decepcioné un poco de la pelota en Cuba porque no me llevaron a una Serie de Caribe. Sin mi papá y con la decepción, dije: Me tengo que escapar para ayudarle a mi mamá ", comenzó su relato.

Randy relató cómo fue que escapó de su país natal, en una lancha en medio de la noche, una travesía que describió como difícil y peligrosa.

" Me escapé en una lancha. Salí de Cuba como a las 3 de la mañana, llegué a México a Isla Mujeres como a las 12:00. Fue una travesía donde tenías que esconderte de la policía, aunque eso era lo de menos; saber que te vas a jugar la vida en el mar es lo más difícil ", reveló el beisbolista.

Finalmente, Arozarena llegó a México y comenzó una nueva vida, en la que descubrió su amor por el país y su gente, asegurando que "le dio todo", incluyendo la oportunidad de jugar el deporte que ama, crecer y tener una familia, razón por la que no dudó en representar a México en el Clásico Mundial cuando tuvo la oportunidad.

Mensaje a AMLO

Además, en un gesto de solidaridad, el jugador envió un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recientemente anunció que dio positivo a Covid-19.