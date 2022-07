Yahir enfrenta a Toñita por criticar su desempeño en "La Academia"

Una de las críticas que ha recibido "La academia", desde que inició transmisiones, es que Yahir no da la talla como conductor, pues es la primera vez que se desarrolla en la rama, y aunque el jurado del show ha salido a su defensa, hay exacadémicos que no lo perdonan, este es el caso de Toñita que dijo que el cantante tenía que prepararse antes de dedicarse a la conducción, motivo por el que el finalista de la primera temporada ya enfrentó a Toñita, ¿qué fue lo que se dijeron?

"Chisme no like" habló con Toñita, luego que la semana pasada pusiera en duda las aptitudes de Yahir para conducir el show. En este momento, la cantante dijo que su excompañero nunca había conducido y que para aceptar esa propuesta –recomendaba- que se prepara anticipadamente: "No tiene la experiencia de conducción", aseguró.

En cambio, Toñita o "la Negra", como le dicen de cariño, sugirió a dos exacadémicas que considera que se desempeñarían mejor que Yahir, como es el caso de María Inés y Wendolee, argumentando que una de ellas tiene experiencia, y la otra, cuenta con mucha facilidad para hablar. Además, expresó que no venía a su mente algún compañero hombre que pudiera desempeñarse como un buen conductor.

"Yo creo que la más correcta de nuestra primera generación podría ser una Wendolee, que ella sí tiene esa facilidad para hablar con el público y tratar a la gente, o una María Inés (…)", indicó en una entrevista.

Yahir enfrenta a Toñita

Luego de estas revelaciones, Toñita dijo que Yahir ya se puso en contacto con ella para preguntarle el motivo de sus declaraciones, pues –desde hace mucho tiempo- han demostrado que tienen una muy buena relación, desde que participaron en el show musical, en 2002.

"Ya me dijo: -Negra, ¿qué pasó? Ya me estoy preparando. Estoy tomando clases de conducción". A lo que ella le respondió que no lo sabía, pero que le daba mucho gusto, pues tenía de dos, "tomar las críticas… y te molesten o que te prepares y mejores como sabes hacerlo, porque sabes que eres un fregón".

Esta no es la primera vez que Toñita le echa flores al cantante de 43 años, al que siempre reconoce por su guapura y condición física, pues se llevan muy bien, sin embargo, en una entrevista reciente a "De primera mano", la exacadémica reveló que Yahir no sólo fue su amigo, sino que entabló una relación casual con él por muchos años: "cuando él tenía 23 y yo 22", pero que lo "suyo" no terminó por concretarse, ya que buscaban cosas muy distintas.

Tras hacer estas declaraciones, las redes sociales se fueron encima de Toñita, tachándola de mentirosa, pero ella expresó que sostiene lo dicho, pues ella fue quien lo vivió, lo disfrutó y gozó: "Créanme, está muy bien de todo".

Además, respondió cuando la cuestionaron con respecto a la situación que enfrenta Yahir con su hijo Tristán, recomendándole que acudan a terapia, pues esa es la única forma en la que podrán resolverse los problemas que ahora enfrentan. "No hay de otra, una terapia familiar para que él entienda como ha fallado como padre, y para que (Tristán) entienda como ha fallado como hijo, y ambos entiendan las adicciones o las cosas que él tiene".