'Soy estricto, no celoso': Pepe Aguilar

Sólo existen dos cosas que Pepe Aguilar ame más que cantar: ser padre y la honestidad con la que siempre se maneja, misma que en diversas ocasiones le ha acarreado que se piensen cosas erradas sobre él.

"Soy súper sarcástico y no voy a cambiar, me vale gorro si se rasgan las vestiduras con mi sarcasmo, me vale y se tendrán que comprar otra camisa porque yo no se las voy a comprar. Seguiré siendo sarcástico porque me encanta, y con mis hijos soy así, con ellos tengo esa confianza de ser como soy", dijo Aguilar en entrevista.

Esa manera tan transparente que tiene Pepe ha hecho que en ocasiones se creen ideas sobre él, entre ellas que es un padre celoso, como se dijo hace unos días cuando en pleno show en Zacatecas, el intérprete le llamó la atención a su hija, Ángela, por llevar un vestido que, para su gusto, estaba muy escotado.

El "regaño" se viralizó en redes y por supuesto se dividieron opiniones. Al recordar este incidente, Pepe dice que no es ni celoso ni sobreprotector, más bien así es sentido del humor, y aquellos que no lo conocen ni a él ni a su familia no entienden que son bromas y que así se llevan.

"Estábamos en el camerino antes del show y Ángela va a mi camerino, me enseña el vestido y me pregunta que si no estaba muy escotado, yo le dije que se veían guapísima, que estaba bien el vestido, la que se sentía un poco atrevida era ella. No soy celoso, soy estricto en las reglas que su mamá y yo tenemos en casa, y si ellos faltan a eso claro que me voy a molestar. El rollo de que soy celoso no lo soy, no estoy tan traumado", detalló.

Aunque Pepe está de acuerdo en que los tiempos cambian y algunas cosas que antes eran indadecuadas hoy son permitidas, también considera que los valores y la estructura con la que él y sus hermanos fueron criados es la misma con la que educa.

"Los papás de la generación de mis papás no tenían en la cabeza la idea de que se fuera a secuestrar o matar a tus hijos por que salieron a divertirse, no tenían la preocupación de que fueran a abusar de sus hijos con un aparato que ellos mismos les dieron, no tenían la preocupación de tantos peligros que hace 40 años no existían", lamentó.

"También creo que hay muchas cosas buenas ahora y esas son parte de la educación que ha avanzado; aprender a ser más dueños de sí mismos, enfrentar más a sus demonios".

El cantante se siente orgulloso de la familia que ha creado, dice que no son perfectos, pero también reconoce que no existe amor más puro y desinteresado que el de la familia.

Eso hizo que hace cinco años la familia Aguilar emprendiera un vlog familiar en el que detallan su día a día, sin filtros, sin poses, sólo mostrándose como ellos son: una familia que también tiene problemas como cualquier otra pero trabajan diario para mantener su relación

Pepe adelantó que en dos meses anunciarán formalmente su propio reality show familiar para el que se han asociado con el productor estadounidense Simon Fuller, creador del programa American Idol.

"En el reality ahondaremos más en nuestra familia y en nuestro día a día, el plan de hacerlo con base en Jaripeo sin fronteras", aún no sabemos con qué plataforma, es uno de los primeros trabajos que haremos Simon Fuller y yo, firmamos para hacer diversos contenidos y uno de ellos es este reality familiar", detalló el cantante.