'Sólo tiene un éxito'; Lorena Herrera arremete contra Ninel Conde

La rubia celebridad, entre "broma y broma", disparó que el "Bombón asesino" apenas cuenta con un éxito en su carrera.

Herrera se encuentra en la promoción de su reciente sencillo "Con nadie más", el cual espera sea de la aceptación del público, sobre todo entre su mayor base de seguidores: la comunidad LGBTQ+.

Y ante la pregunta de si podría interpretar una melodía junto a Conde, ella respondió irónica: "Ay, por el amor de Dios, ¡que se me haga por favor! Al fin tener un éxito yo como cantante. Ella y yo sería fantástico, ¡qué bonito!".

Sobre si Ninel se tomaría su opinión como una declaración de guerra, la guapa actriz aseguró que está consciente que vive de un solo tema.

"No (se va a molestar), porque es como si yo me molestara porque dijeran de mí que no soy la gran cantante, yo misma lo digo. Uno no tiene que enojarse porque alguien te diga tus verdades", externó.

Y finalizó: "Bueno yo tengo varios éxitos 'El masoquista' o 'Flash', pero ella nomás tiene uno".