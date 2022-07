Molesta a Juan Osorio conducta de Pablo Montero

Juan Osorio no quiere volver a trabajar con Pablo Montero, luego de las grabaciones de la serie "El Último Rey, El Hijo del Pueblo", ya que el actor es alcohólico.

El productor compartió en una entrevista con el programa "De Primera Mano" que las actitudes del también cantante no fueron las adecuadas y todo por culpa de la copa.

"Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se nos puede olvidar que hay una enfermedad y si no tienes la convicción, el valor, de decir 'esto no más en mi vida'. Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil",dijo.

Osorio desmintió que Montero haya acosado a sus compañeras de trabajo, Ileana Fox y Sara Corrales.

"Es mentira que haya intentado besar a las actrices. Iliana y Sara se saben dar muy bien su lugar y marcaron muy bien su línea. Que Pablo sí llegó con copas, sí", compartió.

Juan agregó que está molesto con Pablo, pues no llegó al último día de grabación de la segunda temporada, dejando a todo el equipo colgado por culpa de su adicción y en algunas ocasiones tuvieron que sustituirlo con un doble.

ASÍ LO DIJO

"Al día de hoy no he cruzado palabra con él (...) tiene que ofrecer una disculpa. No puedes ser tan cínico en la vida cuando cometes este tipo de errores".

Juan Osorio, productor.