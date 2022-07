Así reaccionó Fidel Rueda ante fan que intentó besarlo

En las redes sociales, circula un polémico video de Fidel Rueda, donde se ve al cantante empujar a una mujer que intentó besarlo en la boca sin su consentimiento. La situación dividió opiniones respecto de si estuvo bien o mal la actitud del intérprete de norteño-banda.

En el clip se observa a Fidel cantando, cuando una fan se acerca y lo toma de la cintura. La chica le da un beso largo en el cachete, mientras Rueda sigue dando su espectáculo hasta que la mujer toma con sus manos el rostro del músico e intenta darle un beso en la boca; entonces, él la aparta.

Ante esto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, se dijo que Fidel no necesitaba empujarla para hacerse respetar.

"No creo que sea el rechazo, sino que se pasó algo de brusco", "Tanto una como el otro estuvieron mal, yo me he tomado fotos con algunas famosas y jamás haría eso de intentar besarlas en la boca, a eso se le llama respeto", "Él tiene razón, si la hubiera besado andarían diciendo que es un asqueroso acosador", "Para empezar ¡la mujer cómo lo tiene abrazado! ¡Una cosa es que sean artistas y otra muy diferente que el público tenga derecho a tocarte… que pasaría si fuera una mujer y el hombre hace eso!", fueron algunas expresiones.