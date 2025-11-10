Una noche para disfrutar, compartir y ayudar: el espíritu rotario brilló entre copas, risas y solidaridad.

Con una atmósfera cálida y solidaria, el Club Rotario Hermosillo del Sol celebró la segunda edición de su tradicional noche bohemia Queso, Pan y Vino, en las instalaciones de la Quinta de Anza. Durante el evento, los asistentes disfrutaron de buena música, degustaciones y convivencia, todo con un objetivo altruista: seguir impulsando obras sociales en beneficio de la comunidad.

FOTOS: JESÚS BALLESTEROS / EXPRESO