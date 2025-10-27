El día comienza con gran apetito y platillos único en Onza Restaurante

María Bartolini

lunes 27 oct. 2025 - 05:00 a. m.

Entre café, platillos y abrazos, los asistentes disfrutaron de un desayuno que se convirtió en una verdadera celebración de cercanía y alegría.

Un desayuno inolvidable donde amigos y familiares se dieron cita para compartir charlas, risas y deliciosos platillos. Entre el aroma del café recién hecho y los exquisitos acompañamientos, los invitados disfrutaron de un momento cálido y relajado, recordando viejas anécdotas y creando nuevas memorias.

 FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO 

TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    Cena especial para los asistentes que tanto aprecian en Casona Obregón 55
    2.
    Se unen alrededor de las brasas en la Primera Edición del Asado
    3.
    Un dinámico desayuno en Onza Restaurante
    4.
    Fortalece las redes estratégicas del sector asegurador en AMASFAC HMO