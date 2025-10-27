El día comienza con gran apetito y platillos único en Onza Restaurante
Entre café, platillos y abrazos, los asistentes disfrutaron de un desayuno que se convirtió en una verdadera celebración de cercanía y alegría.
Un desayuno inolvidable donde amigos y familiares se dieron cita para compartir charlas, risas y deliciosos platillos. Entre el aroma del café recién hecho y los exquisitos acompañamientos, los invitados disfrutaron de un momento cálido y relajado, recordando viejas anécdotas y creando nuevas memorias.
FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO