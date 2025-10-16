Asistentes al Foro Mundial de Energía Solar

María Bartolini

jueves 16 oct. 2025 - 05:00 a. m.

El foro destacó la importancia de impulsar ideas que transformen el futuro energético.

La reunión se celebrado en Villa Toscana, los asistentes coincidieron en que la participación del cofundador de Apple fue uno de los momentos más inspiradores del encuentro. Con una charla centrada en la creatividad, la innovación y la importancia de aprender haciendo, el ponente motivó especialmente a la juventud a perseguir sus ideas y convertirlas en proyectos reales.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO


