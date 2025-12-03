Encuentro inolvidable y muy feliz en Gastropark & Terraza
La noche transcurrió entre risas, recuerdos compartidos y momentos espontáneos que hicieron de la reunión una experiencia entrañable.
La velada reunió a amigos y conocidos en un ambiente lleno de alegría, donde cada saludo se transformó en un abrazo y cada conversación en un motivo para sonreír. Entre luces tenues, música agradable y un clima perfecto para convivir, los asistentes disfrutaron de un encuentro que dejó huella.
FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO