Encuentro inolvidable y muy feliz en Gastropark & Terraza

María Bartolini

miércoles 03 dic. 2025 - 05:00 a. m.

La noche transcurrió entre risas, recuerdos compartidos y momentos espontáneos que hicieron de la reunión una experiencia entrañable.

La velada reunió a amigos y conocidos en un ambiente lleno de alegría, donde cada saludo se transformó en un abrazo y cada conversación en un motivo para sonreír. Entre luces tenues, música agradable y un clima perfecto para convivir, los asistentes disfrutaron de un encuentro que dejó huella.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO

