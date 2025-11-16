En Casona Obregón 55 celebran cumpleaños

María Bartolini

domingo 16 nov. 2025 - 05:00 a. m.

Durante la velada se compartieron momentos memorables, con detalles que hicieron de la celebración un encuentro cálido y lleno de buena energía.

Entre risas, buena música y un ambiente lleno de alegría, familiares y amigos se reunieron para celebrar distintos cumpleaños y ocasiones especiales. Cada mesa se convirtió en un espacio de convivencia y afecto, donde no faltaron los brindis, las anécdotas y, por supuesto, los mejores deseos para los festejados.

 FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO

TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    Brindan por el amor y nuevos comienzos
    2.
    Gran cena a beneficio a los futuros sacerdotes
    3.
    BIFAM disfruta la velada con causa y corazón
    4.
    Pedida de mano: Formalizan su amor ante sus familiares