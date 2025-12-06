Un hito que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y a varias de las primeras familias que formaron parte del proyecto educativo desde sus inicios.

En un ambiente de gratitud y nostalgia, la comunidad educativa del Liceo Thezia celebró ayer su cuadragésimo aniversario. La celebración fue concebida como un homenaje a todos aquellos que, desde el principio, aportaron esfuerzo, confianza y visión, permitiendo transformar aquel sueño inicial en una institución sólida y comprometida con la formación integral de generaciones de estudiantes.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO



