Un puente cultural entre India y México.

El grupo Autobiografía del profesor Francisco González Gaxiola, conformado por escritores y poetas, celebró un encuentro de convivencia y enriquecimiento cultural. La jornada, organizada por la escritora Yolanda Treviño, contó con la participación de un destacado escritor y director de cine de arte de la India, quien se unió al grupo para compartir experiencias, perspectivas literarias y artísticas.

FOTOS: JESÚS BALLESTEROS / EXPRESO