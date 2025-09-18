Conviven sin preocupación en Parque la Ruina

María Bartolini

jueves 18 sep. 2025 - 05:00 a. m.

Fluyen por la noche y sin prisas en Parque la Ruina.

En un ambiente relajado y lleno de alegría, los asistentes disfrutaron de una tarde de convivencia inolvidable.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO


