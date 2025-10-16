Cottage abre sus puertas con un concepto creativo y lleno de estilo para los amantes del diseño.

Oficialmente la tienda Cottage Acentos Deco, una tienda pensada para quienes buscan elegancia y calidez en cada detalle. Durante la ceremonia de apertura, la diseñadora cortó el listón frente a amigos, colegas y clientes, marcando el inicio de una nueva etapa donde creatividad y estilo se unen en cada rincón.

FOTOS: JESÚS BALLESTEROS / EXPRESO