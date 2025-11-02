El altar de muertos que recuerda a los niños migrantes

María Bartolini

domingo 02 nov. 2025 - 05:00 a. m.

La celebración contó con una catrina, y acompañada de música y baile, invitó a reflexionar sobre el viaje interrumpido de la niñez migrante.

Como cada año, el Seminario Niñez Migrante, coordinado por la Dra. Gloria Valdés de El Colegio de Sonora, conmemoró a los infantes migrantes que no lograron llegar a su destino. Con un camino de flores, velas y barcos de papel, el altar se llenó de color para honrar sus vidas.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO

