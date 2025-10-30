Los novios iniciaron una nueva etapa con la bendición divina y rodeados de afecto en la iglesia San Antonio de Padua.

Con gran emoción y rodeados del cariño de sus seres queridos, Ailyn Carvajal y José Ballesteros unen sus vidas en una ceremonia religiosa llena de significado y ternura. El templo fue el escenario perfecto para pactar su amor ante la ley de Dios, en un ambiente donde reinaron la fe, la alegría y los buenos deseos.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO



