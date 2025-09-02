Se niegan al aburrimiento

María Bartolini

martes 02 sep. 2025 - 05:00 a. m.

Conversaciones animadas y experiencias positivas.

 La reunión permitió que cada persona disfrutara de un ambiente relajado, lleno de afecto, alegría compartida y entretenimiento constante.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO

TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    Llevan a la familia a pasar la noche
    2.
    Construyen recuerdos inolvidables
    3.
    Se sorprenden con la noticia
    4.
    Comparten su tiempo con amigos