Se dan cita para reunirse

María Bartolini

lunes 01 sep. 2025 - 05:00 a. m.

Momentos de diversión.

 La noche se llenó de risas y anécdotas entre los invitados, mientras disfrutaban de exquisitos platillos y brindaban con sus bebidas favoritas.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO 

TAGS:

