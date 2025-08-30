Pasan divertida tarde

María Bartolini

sábado 30 ago. 2025 - 05:00 a. m.

Instantes memorables y felices.

Llena de risas y platicas animadas reunió a amigos y familiares a jugar un rato, recordando entrañables anécdotas. Fue una competencia sana que causo muchas sonrisas.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO



