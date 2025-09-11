La actriz y el campeón de snowboard decidieron terminar su relación de manera mutua y respetuosa.

La actriz Nina Dobrev, conocida por su participación en 'The Vampire Diaries', y el campeón de snowboard Shaun White decidieron terminar su relación y poner fin a su compromiso, según el medio internacional People.

Una fuente cercana a la pareja aseguró que "fue una decisión mutua, y no fue fácil, pero se tomó con amor y un profundo respeto mutuo" .

La pareja fue vista por última vez junta el 31 de agosto de 2025 en Los Ángeles, tomados de la mano. Sin embargo, el 7 de septiembre, Dobrev apareció en la alfombra roja del estreno de Eternity durante el Festival Internacional de Cine de Toronto sin su anillo de compromiso.

White y Dobrev se conocieron por primera vez durante una entrega de premios en 2012, pero no comenzaron su relación hasta 2019, después de coincidir como oradores en un evento de Tony Robbins en Florida.

Según recordó White a People, en esa primera cena no sabía nada sobre Dobrev, aunque quedó fascinado al ver la atención que recibía por parte del personal del evento.

La pareja comenzó a salir en 2019 y se mudó junta al inicio de la pandemia de COVID-19. White oficializó su relación en Instagram en mayo de 2020, mostrando fotos de Dobrev cortándole el cabello durante la cuarentena

"Nina ha sido un gran apoyo y una persona increíble durante todo este proceso. Durante la pandemia, fue mi salvación; realmente hizo que ese momento de mi vida fuera especial" , dijo White.

A lo largo de su relación, ambos fueron habituales en alfombras rojas y compartieron momentos de su vida en redes sociales, desde vacaciones en el extranjero hasta Coachella.

En 2022, Dobrev acompañó a White en su quinta y última competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, describiendo la experiencia como emotiva y abrumadora.

White le propuso matrimonio a Dobrev en octubre de 2024 en una cena sorpresa en The Golden Swan en Nueva York, con un anillo de diamantes de 5 quilates de Lorraine Schwartz. La pareja compartió fotos del momento en Instagram, y White escribió: "Ella dijo SÍ" .







