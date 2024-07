Lolita Cortés agradeció a Betty La Fea por el apoyo en el cáncer,

La actriz expreso su gratitud a los protagonistas de la serie por ser un 'su lugar seguro' durante el cáncer.

Fue durante un evento de convivencia organizado por Los 40 principales, cuando Lolita Cortés se sinceró en una entrevista con Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco, protagonistas de la serie "Betty La Fea", pues fueron uno de los pilares para sobrellevar su lucha contra el cáncer.

Las figuras principales de la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, se encontraron en México para promocionar la secuela esta misma. La nueva entrega, se estrenará el 19 de julio en Prime Video.

Durante su estadía en el país, brindaron una serie de declaraciones a distintos medios de comunicación, del mismo modo, fueron invitados a un encuentro con sus fans coordinado por 'Los 40 principales '

En el recinto, tuvieron un encuentro con Lolita Cortés, quien les externó su gratitud por haber sido su "lugar de paz" dentro del lapso de su lucha contra el cáncer de mamá.

“Yo quiero agradecerles porque el año pasado, como muchos saben, me dio cáncer y lo logré. Está en remisión pasé por la mastectomía doble y ahora, hace 15 días, me quitaron la matriz, me vaciaron para que no regrese el cáncer. Pero quiero decirles que ponerlos a ustedes en mi casa ayudó mucho a que ese lugar de paz llegar a mí, a mi corazón y mi vida. Gracias por lo que han logrado en nuestra vida” , expresó.

Las declaraciones de la 'Jueza de Hierro', conmovió a los actores, quienes no contuvieron sus lágrimas y no dudaron en ponerse de pie para darle un cariñoso abrazo a la cantante