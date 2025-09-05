Liberan el estrés

María Bartolini

viernes 05 sep. 2025 - 05:00 a. m.

La tarde se llenó de diversión junto al campo.

Los asistentes compartieron risas, porras y buenos momentos mientras animaban a sus amigos durante el partido de slowpitch.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO

TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    Comparten su tiempo con afecto
    2.
    Disfrutan lo mejor de lo artesanal
    3.
    Conviven con alegría sincera
    4.
    Llevan a la familia a pasar la noche