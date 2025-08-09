Jugando en equipo

María Bartolini

sábado 09 ago. 2025 - 05:00 a. m.

Nada como el sonido de los pinos cayendo.

 Nada como una noche de boliche entre amigos, compartiendo risas, buenos tiros y creando juntos una nueva anécdota para el recuerdo.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO

María Bartolini

