La magia cobró vida a través de las emocionantes coreografías y las caritas sonrientes de los niños.

El Domo de Campogrande se llenó de alegría y espíritu navideño con el evento "Joy to the World: The Lord Has Come Christmas Play." Papás y familias enteras se reunieron para disfrutar de los encantadores bailables navideños presentados por los más pequeños.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO