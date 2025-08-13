Disfrutando del atardecer

María Bartolini

miércoles 13 ago. 2025 - 05:00 a. m.

Detalles que hicieron especial el encuentro.

Disfrutando de un momento familiar lleno de amor y alegría, los niños corrían y gozaban del aire fresco que regaló la Ciudad del Sol.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRESO

