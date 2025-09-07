Disfrutan del buen clima

María Bartolini

domingo 07 sep. 2025 - 05:00 a. m.

Brindis, historias y amigos.

El cielo cubierto acompañó la velada, donde amigos aprovecharon para convivir y saborear cerveza artesanal de carácter intenso.

FOTOS: LIDIA FONSECA/EXPRES

