Conectan con los seres queridos

María Bartolini

miércoles 27 ago. 2025 - 05:00 a. m.

La calidez se reflejo en cada rincón.

Entre conversaciones animadas y momentos de alegría, los asistentes disfrutaron de una jornada de amistad y buena energía.

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO


