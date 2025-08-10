Cenando en el lugar indicado

María Bartolini

domingo 10 ago. 2025 - 05:00 a. m.

El mejor regalo fue compartir sonrisas.

Entre palabras que perdurarán y abrazos sinceros, compartieron una noche especial, celebrando la vida, la amistad y el hecho de estar juntos. 

FOTOS: LIDIA FONSECA / EXPRESO

TAGS:

María Bartolini

    Contenido Relacionado

    1.
    Brindando por la felicidad
    2.
    Llega el primer centro automotriz a la ciudad
    3.
    Jugando en equipo
    4.
    Viviendo una tarde de tranquilidad