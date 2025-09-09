Un ambiente participativo y alegre.

La planilla Rosa AZARA, liderada por Ana Julia Bours, organizó en el Liceo Thezia una jornada con DJ, espuma, toro mecánico, brincolines, chapoteadero y regalos, donde alumnas de secundaria y preparatoria disfrutaron cada momento. Las integrantes del comité se destacaron como anfitrionas, logrando un ambiente alegre y participativo. La convivencia se convirtió en un grato recuerdo para toda la comunidad estudiantil.

FOTOS: JESÚS BALLESTEROS / EXPRESO