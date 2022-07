Shakira y Piqué: el soundtrack de su historia

Después de darse a conocer la separación entre Shakira y Piqué, la música de la colombiana ha cobrado más fuerza que nunca, ya que en varias de sus canciones se pueden encontrar algunas pistas, claves y momentos importantes de lo que fue su historia de amor.

Hace unos días comenzó a circular la versión de que la pareja se encontraba en una de las peores crisis sentimentales, ya que supuestamente Shakira habría descubierto al padre de sus hijos en una aventura con una azafata 20 años menor que ella, y aunque esto aún no se ha confirmado, la cantante ya hizo oficial su ruptura.

Pero antes de que todo sucediera, hace exactamente hace 12 años, una canción marcó el inicio no solo de la fiesta más esperada del mundo del deporte, el mundial de futbol, sino también del romance de ambas estrellas. El flechazo entre Shakira y Gerard, primer nombre del delantero, ocurrió mientras ambos convivieron en la realización del video de "Waka Waka", interpretado por la originaria de Barranquilla y que sirvió como himno oficial de la Copa del Mundo del 2010.

Si bien ese tema fue un referente para la pareja, no fue hasta cuatro años más tarde que Shakira hizo referencia a Piqué en una de sus canciones, "Dare (La La La)”, que fue compuesta por ella misma e interpretada en la clausura del mundial de Brasil 2014. La letra del tema cuenta con una estrofa inspirada en la mirada de su entonces pareja, en la que habla de sus ojos azules.

La lista continúa con "23", tema que fue incluido en el álbum homónimo de la intérprete y que lleva ese título por ser la edad del futbolista cuando ambos se conocieron. Además, en una parte de la canción la cantante se describe como alguien que solía "sentirse sola" y pensaba "que no existía Dios"; sin embargo, esto cambió gracias a unos lindos "ojos azules", de nueva cuenta refiriéndose a la mirada de Gerard.

Con me "Me enamoré", no sólo dejó claro que, en ese momento, el capitán del Barcelona era su otra mitad, también narró su historia de amor, desde el día en que se conocieron hasta el nacimiento de sus dos hijos. Incluso al final del videoclip Piqué aparece junto a Shakira.

Como un gesto especial, durante uno de sus conciertos en 2011, la rubia decidió cambiarle la estrofa a uno de sus temas más reconocidos, ‘Inevitable’, para que también hablara del, entonces, amor de su vida y en lugar de reconocer que no sabe absolutamente nada de futbol, le atribuyó que gracias a él ahora lo entendía todo: "Gracias al número tres ahora entiendo de futbol, no pregunten cómo fue pero desde que lo vi cada día sale el sol. Y para ser más franca nadie piensa en ti, como lo hago yo, porque tú eres distinto", cantó ante sus miles de seguidores.

La última dedicatoria

Hace apenas unas semanas, Shakira lanzó el sencillo "Te felicito" junto a Raw Alejandro y aunque rápidamente se convirtió en un éxito, la letra empezó a cobrar sentido tras la separación de la pareja. Muchos aseguran que el tema está dedicado por completo a la última etapa de su relación con el español y la infidelidad que ella habría descubierto. Por si fuera poco, en el clip musical Shak, como la llaman de cariño sus fans, hace la misma señal con la que Piqué le dedicaba sus anotaciones.

Hasta el momento las causas de la ruptura se desconocen pero se ha manejado que ambos ya acudieron con sus abogados por el tema de la custodia de sus hijos, pues a pesar de que duraron juntos más de una década, en todo ese tiempo nunca se casaron.