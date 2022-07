¿Rosalía y Rauw Alejandro se casan?

Fue en septiembre del año pasado cuando, tras meses de rumores, Rosalía y Rauw Alejandro confirmaron su relación. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más queridas del panorama musical actual y suelen compartir muestras de su amor en las redes sociales, además de utilizarlas para apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales.

Recientemente, la pareja mostró fotografías de su última escapada juntos. Unas vacaciones en Santorini, Grecia, donde están disfrutando sobre todo de sol y playa.

Pero además de tomar el sol, disfrutar de paseos rodeados de un paisaje idílico o devorar deliciosos helados para hacer frente al calor, algo más podría haber sucedido en este viaje. Y es que en el último carrusel de fotos que ha compartido Rosalía, una imagen hizo saltar todas las alarmas.

Se trata de un 'selfie' en la que se ve a Rauw y a Rosalía tumbados en un yate en donde resalta el anillo que lleva ella en el dedo anular. Un anillo aparentemente de diamantes que ha provocado que los fans se pregunten en los comentarios si este podría ser un anillo de compromiso.

"Qué bonito el anillo", "ya vieron el anillo", "¿eso es un anillo de compromiso?", "¿soy la única que se ha dado cuenta del anillo?" o "¿nadie mencionará el anillo?" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación de la catalana, que en menos de 24 horas acumula más de 2 millones de 'me gusta'.

De momento, ninguna de las partes se ha pronunciado, pero no sería tan descabellado pensar que el cantante puertorriqueño haya querido aprovechar estas románticas vacaciones para pedirle matrimonio a su chica. El amor no entiende de tiempos, y no sería la primera pareja en comprometerse llevando relativamente poco (un año, aproximadamente).