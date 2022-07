Mick Jagger da positivo a Covid

A menos de dos horas que los Rolling Stones ofrecieran un concierto en Ámsterdam y con todo el público abarrotando el estadio donde se presentarían, la banda canceló. ¿Qué pasó? El líder de la agrupación, Mick Jagger dio positivo a Covid-19.

En pleno inicio de la gira "Stones Sixty", el grupo inglés tuvo que posponer su cuarto concierto, que se llevaría a cabo en el Johan Cruyff Arena, al norte de Holanda, pues Jagger, de 78 años, presentó algunas molestias y síntomas del coronavirus luego de arribar al recinto en que ofrecerían el show.

Fue así que representantes de Mojo Concerts, la productora que llevó a los Rolling Stones a tocar a Países Bajos, salió al escenario para dar la noticia a los miles de fanáticos que esperaban ansiosos que los integrantes de la banda comenzarán con el show, a sólo una hora y media de la hora programada, las 20:45 horas.

"No hay show esta noche", pronunció el representante. (Mick) "no puede cantar, no puede tocar".

Por su parte, la cuenta oficial de la banda ofreció sus más sinceras disculpas a las y los fans que habían asistido al estadio, y aseguraron que lo primordial era cuidar la salud de todos los asistentes, así como de los técnicos y todo el equipo de producción.

"Los Rolling Stones lamentan profundamente la cancelación de esta noche, pero la seguridad de la audiencia, los compañeros músicos y el equipo de gira tiene que tener prioridad", señala el post.

Mick no se quedó atrás y en su cuenta personal de Instagram reiteró sus disculpas y agradeció a sus fans por la paciencia y compresión, a quienes les prometió darles nuevas noticias lo más pronto posible, pero no dio detalles de su estado actual.

¿Los boletos para ver a los Rolling Stones, perdidos?

De acuerdo con la página de Mojo Concerts, el concierto en Ámsterdam será reprogramado, pero aún no hay una feche prevista.

"El cantante Mick Jagger acaba de ser diagnosticado con Covid-19 y acaba de salir enfermo de la habitación. Los boletos comprados siguen siendo válidos para una nueva fecha, que se anunciará más adelante", indica.

El último concierto que ofreció la banda fue el pasado jueves, 9 de junio, en el estadio Anfield, en Liverpool.