'Game of Thrones' continúa, ahora con secuela de Jon Snow

El final del mundo de “Games of Thrones” parece no terminar y ahora ha trascendido que la cadena HBO estaría desarrollando una secuela de su exitoso drama fantástico, ahora centrada en el personaje de Jon Snow.

El actor Kit Harington, quien fue nominado dos veces al Emmy por su interpretación, será quien siga dando vida al personaje.

En la octava y última temporada de “Thrones”, Jon Snow descubrió que su verdadero nombre era Aegon Targaryen, un posible heredero del Trono de Hierro. En el final de la serie, fue exiliado de Westeros y viajó al norte del Muro con los Wildlings para dejar atrás su antigua vida.

HBO ahora tiene siete proyectos derivados de “Game of Thrones” en proceso, sin incluir la precuela “House of the Dragon”, cuyo estreno será el 21 de agosto, que se centra en House Targaryen y toma lugar dos siglos antes de los eventos de “Game of Thrones”.

HBO presenta esta serie épica basada en la serie de libros "Canción de Hielo y Fuego" de George R.R. Martin, lo que le ha valido ser la serie ganadora de 59 Emmys.