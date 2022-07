Esto dijo J Balvin de la disculpa de Nodal

Christian Nodal no deja de sorprender, no sólo por su talento, sino que, desde su ruptura con Belinda, ha plasmado los problemas de su vida personal en sus más recientes lanzamientos. Tal fue el caso de "Girasol", la canción que dedicó a J Balvin, luego de la polémica batalla que protagonizaron esta semana, y de la cual después se arrepintió y pidió disculpas, que fueron recibidas por el colombiano.

"Paz (…) yo no soy nadie para juzgar a quien y no soy el dueño de la verdad y nunca lo seré”, expresó Balvin en una serie de historias en Instagram.

"Aquí estamos en buena vibra (...) Ándale, parcero, que todo bien, estamos para dar ejemplo y no andar por ahí regando oscuridad y mal ejemplo a la sociedad, porque al final nos siguen, nos sigue muchísima gente y es parte de nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo", agregó el reguetonero.

“Mi parcero pidió disculpas públicas y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y yo respeto eso más que nada y no mintió, no mintió en esa conversación", remató.

El mismo día que la canción fue publicada, Nodal aseguró que se arrepentía del lanzamiento de la misma, pero que no podía hacer nada para detenerla: "Me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararlo, va a salir", reconoció y aseguró que si bien, las diferencias con Balvin inspiraron el tema, no es un ataque directo al combiano, sino una búsqueda por visibilizar la inconsciencia que hay en el mundo.