Luego de permanecer cerrado temporalmente por observaciones de Protección Civil Municipal, el mercado municipal de Obregón volvió a abrir sus puertas.

El pasado lunes 10 de noviembre, elementos de Protección Civil Municipal arribaron a Mercajeme, mercado municipal de Ciudad Obregón, donde se encontraron algunas inconsistencias en medidas de seguridad. Se levantó un acta, la cual indicaba la problemática que presentaba el establecimiento. A raíz de ello, consejo directivo puso manos a la obra.

Subsanaron las inconsistencias, que consistían en remplazar las mangueras que están en los hidrantes, dado que estas ya estaban en malas condiciones, y correcciones en el cableado eléctrico, trabajo que le correspondió a la administración.

Para los locatarios, las demandas fueron despejar áreas, ya que estaban invadiendo los pasillos con su mercancía. Esto resultó ser el problema mas grande, ya que algunos no querían moverse.

“Hubo resistencia por parte de los locatarios, pero hablando con ellos y diciéndoles que era por el bien de nosotros, accedieron y recogieron al nivel de la raya donde debemos exhibir mercancías” , menciono Esteban Valdez, presidente Administración de Mercajeme.

La junta donde acordaron seguir la regla que Protección Civil exigió la llevaron acabo la noche del martes. Tras la reunión, citaron a la dependencia este miércoles por la mañana, para que hicieran nuevamente la inspección, en la que confirmaron que los vendedores siguieron las ordenes.

Apertura con éxito

Protección Civil Municipal quitó los sellos a la 11:00 a.m, abriendo nuevamente las puertas para los clientes cajemenses.

Según la información, los detalles en infraestructuras eran mínimos, por ello lograron una pronta apertura. Durante el día martes, alrededor de 20 eléctricos arreglaron las inconsistencias de electricidad.

Sin embargo, aproximadamente 10 locales de los 360 contaron con irregularidades un poco más serias, por lo que siguen cerrados. Podrán reabrirse en un lapso de tres días, mientras ejecutan acciones que pertenecen a su propio negocio.

Antes, los locatarios abarcaban tres metros para exhibir sus productos fuera de su negocio, ese espacio que transcurre hacia los pasillos se logró reducir a un metro.

“Estamos mas seguros, porque la gran mayoría revisó su instalación eléctrica y corrigió los problemas que tenia. Entonces, por ese lado estamos seguros de que ya no va a haber un problemita, porque se arregló bien. Aparte de ello, los accesos de entrada y salidas están completamente amplios, sin obstáculos que puedan ocasionar alguna tragedia” , menciono Valdez.

Tras la situación, que dio una gran susto a los comerciantes, ya se encuentran preparados para el gran banderazo del Buen Fin, el jueves 13 de noviembre, extendiendo su invitación a la ciudadanía.