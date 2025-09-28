Un tractocamión volcó la mañana del viernes en el libramiento de Empalme, a la altura del kilómetro 0, dejando un lesionado y cierre parcial en la circulación hacia Guaymas.

Un tractocamión volcó la mañana de este viernes sobre el puente libramiento, a la altura del kilómetro 0 al sur de Empalme, accidente que dejó como saldo a una persona lesionada y afectaciones en la circulación.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas en el tramo de la carretera Obregón–Empalme, donde se reportó tráfico lento hacia la caseta de peaje.

Autoridades cerraron la circulación de sur a norte a la altura del kilómetro 108 al 2 del libramiento Guaymas, aunque informaron que los conductores pueden continuar por la carretera México 15 para ingresar a Empalme o Guaymas y retomar la vía.

Paramédicos de distintas instituciones acudieron al sitio para brindar atención a la persona lesionada, mientras elementos de Tránsito Municipal y Seguridad Pública realizaron labores de apoyo y control vial en la zona del accidente.

Las autoridades pidieron a los automovilistas conducir con precaución al circular por el área debido a la presencia de maniobras de auxilio y retiro de la unidad siniestrada.



