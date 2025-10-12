Dos personas resultaron lesionadas y dos vehículos dañados tras un choque y volcamiento ocurrido la madrugada de este domingo en el bulevar Tetakawi, en San Carlos.

Dos personas resultaron lesionadas y dos vehículos registraron daños materiales de consideración tras un volcamiento ocurrido durante la madrugada de este domingo en el Boulevard Tetakawi, en San Carlos.

El percance se registró alrededor de la 01:00 horas, cuando un vehículo tipo sedán circulaba de oriente a poniente sobre la vialidad principal. De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una camioneta intentó cruzar el bulevar sin respetar la preferencia de paso, lo que provocó un fuerte impacto entre ambos automóviles.

Tras la colisión, la camioneta volcó y quedó recostada sobre su costado izquierdo, mientras que los ocupantes sufrieron diversas lesiones.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes atendieron a los heridos y realizaron el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener precaución y respetar los señalamientos viales, especialmente durante horarios nocturnos, para evitar accidentes similares.