El hecho se registró cerca de las 19:00 horas de este sábado. El conductor viajaba de poniente a oriente cuando la unidad terminó volcando a la altura del panteón de Siete Cerros.

La tarde de este sábado 4 de octubre se registró un accidente automovilístico, donde una vagoneta blanca volcó, esto en la carretera 100 de Hermosillo- Bahía de Kino.

El hecho se registró cerca de las 19:00 horas de hoy, y a bordo viajaba un hombre del cual se desconoce su identidad.

El individuo circulaba de poniente a oriente y tras perder el control de la unidad terminó volcando frente al panteón Siete Cerros, reportó el medio local Alondra Expresa.

Finalmente, se reporta que el masculino resultó lesionado. El vehículo fue retirado del lugar con una grúa. Hasta el momento las circunstancias del accidente y si al interior se encontraban más personas.