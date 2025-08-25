El gobernador de Sonora informó que ya se tienen otros predios para reubicar el proyecto que inicialmente se realizaría en el terreno CADAM ubicado por el bulevar Colosio.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que ya existen predios alternativos para llevar a cabo la construcción de viviendas del Bienestar en Hermosillo, luego de que se acordara reubicar el proyecto del terreno CADAM ubicado por el bulevar Colosio.

Detalló que al no tener ningún compromiso con el predio, no se registró ningún inconveniente al considerar y decidir la reubicación del proyecto de vivienda que es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya tenemos predios alternativos; afortunadamente no teníamos ningún compromiso sobre ese predio, en realidad se nos empalmó una gestión porque ese predio tenía un destino distinto y por eso se facilitó la reconsideración” ,expresó.

El mandatario estatal expresó su respeto hacia las inquietudes de los vecinos de la zona, quienes semanas atrás se pronunciaron en contra del proyecto; no obstante, en relación con las presuntas afectaciones a la 'plusvalía' por la obra, señaló que este no es un tema que preocupe al Gobierno Estatal.

“Algunos de los argumentos de los vecinos son válidos y los argumentos de los propietarios no tanto, porque la plusvalía no es una preocupación que tengamos desde el Gobierno del Estado” ,dijo.

El pasado viernes 22 de agosto el secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, confirmó que el proyecto de vivienda del predio CADAM sería reubicado, asegurando que el compromiso por atender el rezago de vivienda que hay en el Estado continúa firme.